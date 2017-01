Il ricordo di Valentino Rossi per i 30 anni del Sic: "Mai avuto il fegato di salire in auto con lui"

Come ogni 19 gennaio, da sei anni a questa parte, gli appassionati di motori, parenti, comici, cantanti e amici si sono ritrovati in un teatro (quest’anno il teatro “Celebrazioni” di Bologna) per festeggiare il compleanno di Marco Simoncelli che proprio domani avrebbe compiuto 30 anni. Immaginarsi cosa sarebbe potuto essere o diventare se il destino non ce l’avesse portato via in quella tremenda domenica mattina di fine ottobre del 2011 è impossibile e non serve a granché perché Marco nel frattempo è diventato una leggenda, un’icona, un simbolo.

Fra due mesi esatti l’amato padre Paolo, debutterà nel mondiale Moto3 con la ‘Squadra Corse Sic 58’, il team voluto fortemente da tutta la famiglia per riportare il nome Simoncelli nel mondiale. Tatsuki Suzuki e Tony Arbolino, i due giovani piloti che avranno l’onore e l’onere di guidare le Honda del team del Sic, si troveranno a battagliare in pista tra gli altri anche con i giovani talenti dell’Academy VR46 di Valentino Rossi, che proprio oggi a margine della presentazione della Yamaha MotoGP a Madrid ha voluto così ricordare il suo grande amico…

" E’ un po’ strano pensare avrebbe compiuto 30 anni perché l’immagine che ho è più giovane. I ricordi più belli che ho del Sic sono quelli legati alla vita di tutti i giorni - ha ricordato a Gpone.com - quando ci allenavamo insieme in moto o in palestra, ma soprattutto quando andavamo a fare i drifting in auto. Non mi sono mai fidato di stare sul sedile del passeggero mentre guidava, allora lui saliva con me e dopo un po’ mi chiedeva di fare cambio. Ma sono sempre sceso. Ci manca tanto…. "