Incidente in pista per Max Biaggi: trasportato con l'elicottero in codice rosso

Paura e apprensione per Max Biaggi: il pilota laziale, che era in pista per un allenamento sul circuito di Latina, ha avuto un grave incidente ed è stato trasportato immediatamente col l'elisoccorso all'ospedale San Camillo di roma.

Biaggi è stato portato via in codice rosso, per un trauma toracico e spinale; dalle prime testimonianze il Corsaro sarebbe vigile e cosciente e, seppur le sue condizioni siano gravi, non sarebbe in pericolo di vita.

Biaggi si trovava sul circuito del Sagittario per le prove degli internazionali di Supermoto in programma l'11 giugno.

seguiranno aggiornamenti