Incidente in pista per Max Biaggi: trasportato con l'elicottero in codice rosso

Paura e apprensione per Max Biaggi: il pilota laziale, che era in pista per un allenamento sul circuito di Latina, ha avuto un grave incidente ed è stato trasportato immediatamente con l'elisoccorso all'ospedale San Camillo di Roma.

Biaggi è stato portato via in codice rosso, per un trauma toracico e spinale; dalle prime testimonianze il Corsaro sarebbe vigile e cosciente e, seppur le sue condizioni siano gravi, non sarebbe in pericolo di vita.

Biaggi si trovava sul circuito del Sagittario per le prove degli internazionali di Supermoto in programma l'11 giugno.

Notizie frammentarie e discordanti sulle reali condizioni: si attende un bollettino ufficiale

In attesa che il San Camillo emetta un bollettino medico ufficiale, le notizie che arrivano dalle diverse testate sono discordanti; La Stampa e GPOne riportano che, prima di essere immobilizzato, il centauro sarebbe stato aiutato dagli assistenti di pista a rialzarsi nonostante nella caduta avesse battuto violentemente petto e schiena; l'Ansa spiega che, nonostante la situazione sia delicata, il pilota è effettivamente cosciente e sono in corso esami radiologici e neurologici per valutare altri danni, mentre al momento sembrerebbe certa una frattura a una spalla. Secondo l'Agi, invece, il pilota lamentava un forte dolore intercostale, come riporta Il Giornale.

seguiranno aggiornamenti...