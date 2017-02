Jorge Lorenzo: "Ci manca tanto, siamo molto lontani da Vinales"

Al termine della seconda giornata di test australiani, Jorge Lorenzo non può essere assolutamente soddisfatto della propria prestazione. Anzi, il maiorchino quest’oggi ha peggiorato la posizione in classifica, scivolando al 15° posto con un ritardo di un secondo e tre decimi dalla vetta, occupata da Maverick Vinales. E cosa ancora peggiore, non solo lo spagnolo è molto staccato dal proprio compagno di team, Andrea Dovizioso, ma paga dazio anche nei confronti di altri piloti Ducati, che portano in pista moto più datate rispetto alla sua GP17.

Questa è l’analisi di Lorenzo alla Gazzetta sulla seconda giornata di prove: “Oggi abbiamo girato maggiormente sull’1:30 rispetto a ieri, mentre domani dovremo cercare di capire meglio la moto per provare a scendere sull’1:29 con più frequenza. Però ancora ci manca molto“.

Lo spagnolo prova a spiegare quale è il problema maggiore riscontrato fino ad ora, che lo sta evidentemente condizionando: “Tra le Ducati in pista, la mia sembra essere quella più nervosa nel comportamento. Ho anche migliorato di mezzo secondo rispetto alla prima giornata, ma gli altri hanno abbassato i tempi anche di un secondo. In particolare da Vinales siamo molto lontani. dagli altri un po’ meno“.