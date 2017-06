Jorge Martin si prende la vetta davanti a Bo Bendsneyder e Bulega

Si conferma pilota velocissimo Jorge Martin (Honda) nella prestazione pura. Lo spagnolo, autore di cinque pole in stagione, è stato anche il più rapido della prima sessione di prove libere del GP di Germania, sulla pista del Sachsenring, nono appuntamento del Mondiale 2017 di Moto3. Martin con il tempo di 1’27″868 ha impressionato per continuità dimostrando di essere già in sintonia con il non semplice tracciato tedesco.

Alle spalle dell’iberico troviamo l’olandese della Ktm Bo Bendsneyder che in 1’27″979 si è espresso su ottimi livelli evidenziando che la moto austriaca potrà essere competitiva in questo weekend. In terza piazza Nicolò Bulega (Ktm) a 153 millesimi dalla vetta: un buon tempo quello del centauro dello Sky Racing Team VR46 partito con il piede giusto in questo primo turno. In quinta posizione il leader del Mondiale Joan Mir, a +0″403 dalla vetta, più concentrato sul trovare il giusto setup in ottica gara dal momento che domani è prevista pioggia e questo venerdì potrebbe essere importante in questa chiave.

Per quanto concerne gli altri italiani, Enea Bastianini (settimo) in sella alla Honda è stato molto convincente nel corso di tutto il turno e potrebbe essere anche lui della partita per il podio al pari di Fabio Di Giannantonio (decimo) ma consistente nelle prove in configurazione gara. Più attardato Romano Fenati (12°) anche se l’ascolano non sembra aver mostrato tutte le sue carte in queste FP1 per cui attendiamolo nelle prossime prove. Gli altri centauri nostrani si sono classificati: Andrea Migno (14°), Marco Bezzecchi (17°), Lorenzo Dalla Porta (21°), Tony Arbolino (27°) e Manuel Pagliani 28°.

ORDINE DEI TEMPI MOTO3 PROVE LIBERE 1

POS # RIDER GAP 1 88 J. MARTIN 1:27.868 2 64 B. BENDSNEYDER +0.111 3 8 N. BULEGA +0.153 4 65 P. OETTL +0.388 5 36 J. MIR +0.403 6 42 M. RAMIREZ +0.405 7 33 E. BASTIANINI +0.563 8 11 L. LOI +0.591 9 44 A. CANET +0.704 10 21 F. DI GIANNANTONIO +0.720

