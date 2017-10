Ktm: confermati Smith ed Espargaro per il 2018

Milano, 11 ott. (LaPresse) - Il team Red Bull KTM Factory Racing mantiene la stessa formazione per la prossima stagione e conferma Bradley Smith e Pol Espargaro in sella alla RC-16. Per la casa di Mattighofen il 2018 sarà il secondo anno di impegno nel Campionato del Mondo MotoGp e la stagione del debutto sta volgendo al termine con risultati significativi dal punto di vista della crescita. Smith ed Espargaro resteranno quindi con KTM affiancati dal collaudatore e corridore Mika Kallio, tra i protagonisti principali dello sviluppo del prototipo dalla sua nascita all’ultima gara al MotorLand dove il veterano finlandese è arrivato undicesimo proprio alle spalle di Espargaro.