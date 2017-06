L'immenso Valentino Rossi non smette di vincere: si riapre la lotta per il mondiale

L'ottavo atto del mondiale della MotoGP 2017 va in archivio col primo trionfo stagionale di Valentino Rossi. Una vittoria sofferta, combattuta, meritata, lottata sino all'ultimo rettilineo. Un successo che mancava al Dottore da oltre un anno, una doppietta fantastica insieme all'amico Danilo Petrucci.

La Decima ad Assen

Sono anni che i tifosi di Valentino Rossi aspettano la "Decima", quel mondiale che manca ormai da troppo tempo sulla bacheca di Valentino Rossi, quel titolo "rubato" dal biscottone tra Marquez e Lorenzo nel 2015 e che il Dottore meritava.

Ieri è arrivata una "Decima" differente: il Dottore ha conquistato la vittoria ad Assen per la decima volta in carriera. La prima è arrivata il 27 giugno 1997, ben vent'anni fa. Una sola parola: Eterno.

Il campione più longevo

Continua a mietere record il Dottore, che ritocca il primato di campione più longevo di questo sport: con il successo di ieri sono passati ben 20 anni e 313 giorni dalla prima vittoria in carriera nel Motomondiale, da quella Brno di acqua sotto i ponti ne è passata....

PILOTA PRIMO E ULTIMO SUCCESSO DISTACCO DI TEMPO Valentino Rossi Rep. Ceca 1996 - Olanda 2017 20 anni 313 giorni Loris Capirossi Gran Bretagna 1990 - Giappone 2007 17 anni 49 giorni Angel Nieto Germania 1969 - Francia 1985 16 anni 8 giorni Dani Pedrosa Olanda 2002 - Spagna 2017 14 anni 312 giorni Phil Read Gran Bretagna 1961 - Rep. Ceca 1975 14 anni 71 giorni Loris Reggiani Gran Bretagna 1980 - Rep. Ceca 1993 13 anni 12 giorni Max Biaggi Sud Africa 1992 - Germania 2004 11 anni 315 giorni Toni Miang Germania 1976 - Giappone 1988 11 anni 211 giorni Alex Barros Europa 1993 - Portogallo 2005 11 anni 204 giorni Luigi Taveri Spagna 1955 - Italia 1966 11 anni 133 giorni

Altri record stabiliti dal Dottore

Valentino Rossi (Yamaha Factory) - Grand Prix of Netherlands 2017Yamaha MotoGP

Oltre al record di pilota più longevo, Rossi ha battuto altri due primati nel weekend: pilota più vecchio a vincere una gara di classe regina (battendo Nello Pagani che a 37 anni e 328 giorni vinse il GP Nazioni 1949 della 500 con la Gilera), e quello di rider più anziano a vincere una gara della MotoGP (battendo Troy Bayliss, che a 37 anni e 213 giorni conquistò a sorpresa il GP Valencia 2006 in sella alla Ducati).

Il mondiale si riapre

Se l'anno scorso è stato il mondiale impazzito con tanti vincitori diversi, quest'inizio di stagione non scherza, con cinque piloti in grado di trionfare su otto corse disputate. Ma soprattutto c'è un fantastico equilibrio: complice la caduta di Maverick Viñales, Dovizioso e la Ducati sono in testa al campionato, mentre Marquez è quarto staccato di soli 11 punti. In mezzo Top Gun e Valentino, tornato prepotentemente in lotta.

La dannata Le Mans

L'equilibrio in questo mondiale lo si nota anche dal fatto che tutti, ma proprio tutti, i piloti della MotoGP hanno incassato almeno uno zero in questa stagione. L'unico dei primi 10 nella generale che non era ancora finito a terra era Jonas Folger, che ad Assen però è caduto per la prima volta. Ci sono zeri che però contano di più di altri, e quello scivolone di Rossi nelle ultime curve di Le Mans pesa come un macigno. La pista francese era una delle migliori per la Yamaha, ma Valentino Rossi ha buttato via una seconda posizione sicura in quel crash. Con i se e con i ma non si ottiene nulla, ma quei punti persi potrebbero veramente pesare come un macigno a fine stagione.