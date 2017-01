La Yamaha svela la M1 2017 a Madrid. Valentino Rossi: "Non vedo l'ora di provarla"

La delusione per l’esito del Mondiale 2016 e la vittoria di Marc Marquez è ancora palpabile nell’ambiente Yamaha. L’aver perso un titolo che per metà stagione ha visto Jorge Lorenzo e Valentino Rossi disporre del miglior mezzo brucia assai.

E’ con spirito battagliere che la Casa di Iwata, domani a Madrid alle ore 11:30, presenterà nella sede della Telefonica la nuova creatura. Rossi e Maverick Vinales saranno gli alfieri su cui il team nipponico farà affidamento. Valentino va in caccia del suo decimo titolo, avendo dimostrato nell’annata passata più velocità ma meno costanza. Nel contempo Vinales, come la magica vittoria di Silverstone in sella alla Suzuki dimostra, è uno prospetto interessante, già molto rapido nel corso dei test di Valencia.

Ma che moto sarà quella che verrà presentata domani? Massimo Meregalli, team manager Yamaha, ha parlato di “rivoluzione” per recuperare il terreno perso nella seconda metà del 2016. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, il progetto sarà essenzialmente un’evoluzione del modello già proposto proprio per non perdere i punti di forza della M1: velocità di percorrenza in curva e agilità. L’altra incognita sarà anche l’adattabilità del mezzo agli pneumatici Michelin che, un po’ a tutti nel campionato passato, ha creato dei problemi.

C’è dunque tanta curiosità sul nuovo bolide che precederà una serie di altre presentazioni come quella della Ducati programmata venerdì e dove, ovviamente, la figura di Lorenzo sarà l’attrazione principale.

