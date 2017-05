Le pagelle: Pedrosa rasenta la perfezione, Lorenzo torna protagonista: Valentino Rossi affonda

Dani Pedrosa (Pilota HRC, 1° classificato) voto 10 e lode: Il weekend perfetto, uno dei migliori della sua vita. Primo in tutti i turni di libere, poleman al sabato e dominatore incontrastato nel GP con una gara da navigatore solitario. In testa dalla prima all’ultima curva, Pedrosa ha impresso alla gara un ritmo inesorabile e impossibile da eguagliare per qualunque avversario, compreso il compagno di squadra che per una volta si deve arrendere allo strapotere del piccolo grande Dani, che probabilmente non sarà un pretendente al titolo ma in certe gare sarà una dura gatta da legare per tutti i pretendenti al titolo. Decimo podio in 11 gare a Jerez, la pista dei sogni.

Marc Marquez (Pilota HRC, 2° classificato) voto 8.5: Per una volta il Marquez in famiglia che non porta a casa la vittoria, sopraffatto da un Pedrosa in stato di grazia. Prova fino a due giri dalla fine a soffiare sul collo del compagno di squadra poi, dopo un rischio inutile, decide di accontentarsi di un secondo posto preziosissimo che gli permettono di recuperare 14 lunghezze e portarsi vicinissimo alle Yamaha, oggi più che mai irriconoscibili.

Jorge Lorenzo (Pilota Ducati, 3° classificato) voto 9: La sorpresa più gradita del weekend. Riemerge dall’inizio di stagione più complicato della sua carriera in MotoGP, mostrando di poter essere non solo il pilota Ducati più veloce in pista ma anche il rider capace di riportare la Rossa sul podio a Jerez dopo ben sei anni di digiuno (Hayden nel 2011 fu l’ultimo pilota a portare la Desmosedici sul podio sul tracciato andaluso). Sente la moto finalmente sua e affronta la gara con la cattiveria e la fame che lo hanno sempre accompagnato. Inesorabile nei sorpassi, martellante nel ritmo e felice come un bambino al traguardo. Magari non vincerà il mondiale ma di certo il mondiale ha ritrovato un protagonista. Cavaliere rosso.

Johan Zarco (Pilota Yamaha Tech 3, 4° classificato) voto 8.5: Protagonista dei sorpassi più spettacolari della domenica, conferma di avere attributi in titanio e la scorza del fuoriclasse. Sogna il terzo posto per metà gara, alla bandiera a scacchi è la migliore Yamaha in pista.

Andrea Dovizioso (Pilota Ducati, 5° classificato): voto 7.5 Raddrizza un sabato da dimenticare recuperando dalla quinta fila e cogliendo un quinto posto che dà morale e fa capire che la Ducati è viva e può tornare protagonista. Rinfrancato.

Maverick Viñales (Pilota Yamaha, 6° classificato): voto 5.5 Salva il salvabile. Con una moto che non sterza ed appare lontana parente di quella che solamente 15 giorni fa faceva il bello e il cattivo tempo in Argentina: porta a casa un sesto posto che non può accontentarlo ma gli permette di rosicchiare qualche punticino sul compagno di squadra e chiudere davanti a Valentino. Attapirato.

Danilo Petrucci (Pilota Ducati Pramac, 7° classificato) voto 7: Centra il miglior risultato della carriera sul tracciato di Jerez con una gara garibaldina e finalmente convincente. Welcome back.

Valentino Rossi (Pilota Yamaha, 10° classificato) voto 4,5: Da salvare c’è solamente la leadership nel mondiale. Per il resto una Waterloo, su tutta la linea. Forte del primo posto el 2016, scattava con i favori del pronostico ed invece… Lentissimo nelle prove libere, tradito dall’usura delle gomme alla domenica ha chiuso con 10° posto che inquieta ed amareggia. Nel finale il suo ritmo e la sua andatura sono simili a quelle di un pilota doppiato. Il grande incubo.

Andrea Iannone/Cal Crutchlow voto 4: Gettano al vento la chance di portare a casa un bel risultato, stendendosi alla curva 11 nella prima parte di gara.