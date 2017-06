Lo splendido messaggio di Bianca Atzei a Max Biaggi: "Tutto si aggiusterà"

La paura è sempre più lontana. La voglia di lottare non se ne è mai andata, nemmeno per un secondo. A otto giorni dalla grande paura, Bianca Atzei – la compagna di Max Biaggi – ha diffuso sul profilo Instagram personale una foto nel quale è raccolto un messaggio di speranza non indifferente.

" Giorno 8. Stammi vicino e ogni cosa vedrai che col tempo tutto si aggiusterà Vasco Rossi "

La strada è ancora lunga, ma il peggio è passato.

" "