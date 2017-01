Lorenzo: "Sogno la 24 ore di Le Mans. Il test in Mercedes? Più veloce di Rosberg"

Jorge Lorenzo non ha mai nascosto il suo interesse per le quattro ruote. Come l’ex compagno di squadra Valentino Rossi e quello attuale Andrea Dovizioso, pure il pilota maiorchino ha dichiarato su crash.net di voler intraprendere la carriera automobilistica.

“Tre anni fa ho corso su una Ferrari 458, è il top delle macchine con cui ho gareggiato e un giorno mi piacerebbe partecipare alla 24 ore di Le Mans. Potrei dedicarmi con costanza alle corse in auto solo dopo il ritiro dalla MotoGp”.

Il portacolori della Ducati ha poi parlato del positivo test sulla Mercedes fatto lo scorso ottobre a Silverstone: “Sono stato veloce e ho fatto un ottimo tempo sul giro, migliore di quello di Nico Rosberg. Il team è rimasto molto colpito anche se non sappiamo quali fossero le condizioni trovate da Nico. Essere su quel livello in così poco tempo mi ha reso comunque orgoglioso”.