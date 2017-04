Marc Marquez: “Valentino Rossi guida aggressivo, quindi perché si meraviglia di Zarco?”

Valentino Rossi, pur senza vincere ancora una gara, si trova in testa al Mondiale MotoGP. La grande costanza di rendimento fa sì che il Dottore possa giocarsi realmente il decimo titolo iridato della carriera. La battaglia, anche verbale, con Marc Marquez è già iniziata.

Domenica il 38enne di Tavullia aveva rischiato di cadere dopo un attacco duro in staccata da parte del francese Johann Zarco (Yamaha Tech3). Finito lungo, il centauro italiano aveva tagliato una chicane, ricevendo anche 3 decimi di penalità per aver guadagnato terreno irregolarmente. Nel dopo gara, Rossi non aveva risparmiato una stilettata nei confronti del transalpino: “Deve darsi una calmata, non siamo in Moto2“.

Sull’argomento è tornato il vincitore di Austin, Marc Marquez. Il campione del mondo in carica ha ironizzato sul comportamento del n.46, come ha dichiarato ad Autosport: “Ovviamente Zarco è stato aggressivo, ma all’inizio tutti spingono al 100%. Io sono un pilota aggressivo e anche Rossi lo è. In passato ci siamo sorpassati duramente e lo rifaremo anche in futuro. Se tu guidi aggressivo, devi capire che anche gli altri piloti possono esserlo. Sono le corse…“.

Insomma, prime scaramucce in attesa di un nuovo corpo a corpo tra i due, magari già a Jerez de la Frontera.