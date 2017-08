Marquez: "Brno pista impegnativa per la Honda, l'obiettivo è salire sul podio"

Milano, 1 ago. (LaPresse) - “Mi sono goduto le ferie ma nello stesso tempo mi sono allenato con impegno per preparare al meglio la secondo parte di campionato". Così Marc Marquez in vista del Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno. "Una stagione tanto incerta è sicuramente emozionante ma molto esigente e questo significa dover tener un la concentrazione molto alta e restare al miglior livello possibile adattandosi ad ogni situazione", ha aggiunto il pilota spagnolo. "È stato positivo svolgere due giorni di test a Brno e ci ha permesso di lavorare ancora di più. È una pista che mi piace ma allo stesso tempo è impegnativa, con molti cambi di direzioni e di pendenza. Proveremo a raccogliere il meglio del nostro lavoro durante i test in modo da arrivare preparati alla gara e lottare per il podio”, ha concluso Marquez.