Marquez: “I rivali per il titolo? Yamaha, Ducati e Pedrosa"

La nuova RC213V è stata svelata a Giakarta (Indonesia) in presenza dei dirigenti giapponesi nonché del Team Principal Livio Suppo e dei piloti Marc Marquez e Dani Pedrosa. Osservato speciale, oltre al nuovo modello Honda che punta alla riconferma del titolo mondiale 2016, ovviamente anche Marquez, campione in carica ed uscito moderatamente soddisfatto dalla tre giorni di test di Sepang (Malesia), chiusa in terza posizione, nel computo complessivo, alle spalle di Maverick Vinales (Yamaha) e di Andrea Iannone (Suzuki).

“Sono tranquillo e la situazione è la stessa dell’anno scorso – rivela su Marca – Il mio obiettivo è riconquistare il titolo ed il bilancio dopo le prove in Malesia è positivo. Il primo giorno non ero molto contento ma nei due successivi siamo andati meglio. Stiamo lavorando sulla direzione giusta – sottolinea Marc – Quando tutto è nuovo, bisogna avere molta pazienza. Abbiamo ancora alcuni problemi ma raccogliendo tante informazioni a Sepang faremo in modo che in Australia la moto sia ancora più prestazionale. La cosa importante nel pre-campionato è prepararsi al meglio per il primo round, arrivando pronti”.

Sui rivali il cinque volte iridato ritiene che il parco dei concorrenti sia piuttosto ricco: “Gli avversari principali saranno la Yamaha, la Ducati, il mio compagno di squadra (Dani Pedrosa ndr.) e la Suzuki“. Un campionato, dunque, che nelle aspettative del centauro di Cervera (Spagna) si prospetta molto equilibrato e combattuto. Dal 15 al 17 di febbraio “le nuove creature” gireranno a Phillip Island (Australia) per un’altra tornata di prove ed anchè lì sarà interessante verificare gli equilibri in pista.