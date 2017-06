Max Biaggi dimesso dall’ospedale: “Sono felice. Vado a casa e penso di rimanere a Roma”

La permanenza di Max Biaggi presso l’ospedale romano San Camillo è terminata. “Sono felice, felice. Vado a casa. Non credo che andrò a Montecarlo. Per ora penso di rimanere a Roma”. Sono queste le parole del quattro volte campione del mondo nella classe 250cc e due volte campione mondiale di Superbike, rimasto coinvolto in un brutto incidente sulla pista di Latina 18 giorni fa. Ieri la notizia lieta dell’uscita dal reparto di terapia intensiva ed oggi il ritorno alla vita di tutti i giorni. Sarà un percorso lungo quello di Max, dal punto di vista riabilitativo, ma sicuramente vederlo al di fuori della struttura ospedaliera infonde positività ed ottimismo.