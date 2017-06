Max Biaggi esce dalla rianimazione: "Il regalo più bello, vi voglio bene"

Max Biaggi non poteva ricevere un regalo più bello per il suo 46esimo compleanno. Dopo 17 giorni il pilota romano esce dalla rianimazione e ringrazia tutte le persone che gli sono state accanto in questo difficilissimo periodo della sua vita con un tweet.

La consapevolezza di aver rischiato grosso si unisce alla gioia e alla graditudine per quel “ritorno alla vita” che, dopo la paura, ha il sapore di un nuovo inizio.