Max Biaggi, primo bollettino medico ufficiale: "Escluse lesioni midollari"

" Le condizioni del motociclista Max Biaggi sono stazionarie. Il corridore è ricoverato in prognosi riservata per trauma toracico con fratture costali multiple e contusioni varie. È stato sottoposto a Tac total body. Dopo gli accertamenti effettuati nel Pronto Soccorso dove è giunto in elicottero da Latina intorno alle 14, attualmente è ricoverato in Terapia intensiva per essere sottoposto ad osservazione clinica e monitoraggio come previsto per i traumi a dinamica maggiore "

È quanto si legge in un bollettino diramato dalla direzione generale dell'azienda ospedaliera. Il direttore del Pronto Soccorso Emanuele Guglielmelli, conferma che le condizioni di Max Biaggi sono stazionarie. "Il paziente è stato sempre vigile, non ha mai perso coscienza, ed è stato in grado di parlare sia con i medici che con i famigliari. Alle 17.30 è stato sottoposto a risonanza magnetica della colonna dorso lombare per escludere lesioni midollari che ha dato esito negativo". Al momento è sotto terapia antidolorifica a causa dei dolori al torace provocati dalle fratture", dice ancora la nota. Il prossimo bollettino medico sarà diffuso domani alle ore 12.