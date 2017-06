Max Biaggi, prognosi di 30 giorni salvo complicazioni. Il pilota al padre: "L'abbiamo sfangata"

" Max Biaggi ha riportato fratture costali multiple. E' arrivato cosciente ed ora per precauzione sarà ricoverato presso il reparto di rianimazione "

Lo ha detto il direttore del pronto soccorso dell'ospedale San Camillo, Emanuele Guglielmelli. Biaggi è giunto in ospedale "alle 14.04 in elisoccorso". "La rete del 118 ha funzionato molto bene - ha aggiunto - siamo subito stati allertati come avviene in casi simili. Il paziente non ha mai perso conoscenza. Ha un trauma toracico importante e per questo motivo a scopo precauzionale lo porteremo nel reparto di rianimazione e la prognosi resta riservata. Alle 19 faremo un altro bollettino". A chi gli chiedeva se Biaggi avesse riportato pure un pneumotorace il medico ha risposto: "c'è' una piccola faldina che stiamo monitorando" aggiungendo che "se non ci saranno complicazioni " la prognosi e' di "circa 30 giorni".

" Max sta bene ci ho parlato e mi ha detto 'l'abbiamo sfangata' "

Lo dice il padre del centauro romano. "Se ho avuto paura? Sono 25 anni che ho paura, sarebbe ora di smettere con le gare", ha aggiunto. "Ho parlato con Max. Sta bene. Se la paura e' passata? Si', si'", ha dichiarato l'ex compagna di Max Biaggi, Eleonora Pedron, uscendo dall'osepdale San Camillo di Roma.