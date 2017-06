Max Biaggi, quadro clinico stazionario: "Il paziente ha riposato discretamente la scorsa notte"

"Quadro clinico stazionario per Max Biaggi, ricoverato in terapia intensiva dopo l'incidente di venerdì scorso a Latina. I parametri vitali sono soddisfacenti, continuano il monitoraggio multiparametrico e le procedure di supporto non invasivo dell'attività respiratoria". Lo comunica l'ospedale San Camillo di Roma a proposito delle condizioni dell'ex campione del mondo, ricoverato da venerdi dopo un incidente in moto a Latina. "La scorsa notte il paziente ha riposato discretamente - si legge ancora nel bollettino medico - La prognosi rimane riservata".