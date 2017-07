Moto, muore in incidente stradale figlio ex campione Lucchinelli

E' morto in un incidente stradale nel Bolognese, a Poggio Piccolo di Castel Guelfo, Cristiano Lucchinelli, 36 anni, figlio di Marco, ex pilota motociclistico e campione del mondo nel 1981 nella classe 500. Il violente sinistro è avvenuto nella notte: Lucchinelli era in sella a una moto quando c'è stato un violento scontro con un suv. Il cordoglio di amici e conoscenti è presto arrivato sulla pagina facebook di Cristiano.