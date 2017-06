Moto2, Luthi il più veloce nelle prove libere 2, Franco Morbidelli terzo

È stato Thomas Luthi (CarXper Interwetten) il più veloce nelle prove libere 2 della classe Moto2 al Gran Premio di Germania del Sachsenring. Lo svizzero è stato l’autentico protagonista del venerdì pomeriggio, su una pista che è andata via via asciugandosi dopo la pioggia scesa durante le prove della MotoGP. I piloti hanno infatti potuto migliorare i tempi del mattino, su tutti Luthi, il migliore con 1:24.848. L’elvetico ha stampato una serie di miglior tempi, dimostrando grande ritmo sull’asciuto in vista della gara di domenica. La sessione è stata caratterizzata inoltre da un bel duello tra Luthi e Morbidelli, i due contendenti al titolo iridato, con Bagnaia a fare da terzo incomodo.

Nel finale di sessione però, è stato il tedesco Marcel Schrotter (Dynavolt Intact GP) a far segnare il secondo tempo, proprio sulla bandiera a scacchi, portandosi a soli 46 millesimi da Luthi. Franco Morbidelli (EG 0,0 Marc VDS) si è classificato dunque terzo, con il tempo di 1:25.077, tallonato a soli tre millesimi da Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46), apparso davvero in palla. I due portacolori italiani hanno lasciato strada a Luthi solo nel finale di sessione, ma la lotta tra i tre è stata davvero esaltante e ci fa bene sperare in vista della gara di domenica, quando però la pista dovrebbe essere bagnata. Il compagno di Morbidelli, Alex Marquez, non ha retto il ritmo dei primi, finendo ottavo, dietro a Nakagami, Cortese ed Oliveira, a 4 decimi dal “podio”.

Questa la classifica della FP2 di Moto2 del Gran Premio di Germania:

1 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 249.7 1’24.848 2 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 246.9 1’24.894 0.046 / 0.046 3 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 248.0 1’25.077 0.229 / 0.183 4 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 249.4 1’25.080 0.232 / 0.003 5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 244.8 1’25.252 0.404 / 0.172 6 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 247.4 1’25.279 0.431 / 0.027 7 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 247.7 1’25.306 0.458 / 0.027 8 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 248.5 1’25.440 0.592 / 0.134 9 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 247.1 1’25.542 0.694 / 0.102 10 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 247.6 1’25.583 0.735 / 0.041

