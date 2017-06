Moto2: Pecco Bagnaia rinnova con lo Sky VR46 Racing Team: accordo fino al 2018

Assen (Olanda), 22 giu. (LaPresse) - Francesco Bagnaia resterà in Moto2 con lo Sky Racing Team VR46 anche nel 2018. Dopo due importanti secondi posti conquistati a Jerez de la Frontera e a Le Mans, Sky e la VR46 annunciano il rinnovo del contratto del pilota numero 42, ad oggi il miglior rookie della categoria intermedia. "Poco meno di un anno fa ho deciso che avrei affrontato il salto in Moto2 insieme allo Sky Racing Team VR46, un Team che, insieme alla VR46 Riders Academy e a Sky, mi ha sempre sostenuto e supportato. Oggi sono orgoglioso di poter dire che anche nel 2018 continuerò a lavorare in questa grande famiglia per raggiungere importanti risultati - ha dichiarato Bagnaia - Con più esperienza sono sicuro che saremo in grado di restare tra i più forti".