Moto3: Ad Assen comanda Jorge Martin, Di Giannantonio 4°

La FP2 della Moto3, ultimo turno di giornata per la piccola cilindrata di ingresso al Motomondiale, disturbato da una leggera pioggia nel finale, va ad appannaggio di Jorge Martin. Il 19enne madrileno del team Gresini si conferma pilota fortissimo sul giro singolo, chiudendo in 1:42.414, mostrando tuttavia anche un eccellente passo nella prima parte della sessione, girando costantemente sul ritmo dell’1:43 medio-basso. Martin precede due suoi connazionali, ormai abitudinari nelle posizioni di vertice: Aron Canet (Team Estrella Galicia, 2° a 179 millesimi) e Joan Mir (Team Leopard e leader del Mondiale, 3° a poco più di mezzo secondo). Entrambi, oltre ad essersi dimostrati veloci, hanno messo in pista un convincente ritmo, confermando le sensazioni positive della mattinata e candidandosi a sicuri protagonisti, in vista del Gran Premio d’Olanda di domenica.

In quarta piazza troviamo il primo dei portacolori italiani della Moto3, Fabio Di Giannantonio (Team Gresini), staccato di 547 millesimi dal compagno di squadra. Il 18enne romano precede un ottimo Marcos Ramirez (Team Platinum Bay Real Estate, 5°) ed Enea Bastianini (Estrella Galicia), 6°. Romano Fenati (Team Marinelli Rivacold Snipers), tra i protagonisti della FP1, arretra un pò al pomeriggio, chiudendo solo 8° ad oltre 6 decimi da Martin. Il 21enne ascolano è l’ultimo, tra gli “azzurri”, a classificarsi all’interno della top ten.

CLASSIFICA FP2 MOTO3 GP OLANDA

1° Martin (Spagna-Honda) 1:42.414

2° Canet (Spagna-Honda) +0.179

3° Mir (Spagna-Honda) +0.505

4° Di Giannantonio (Italia-Honda) +0.547

5° Ramirez (Spagna-Ktm) +0.583

6° Bastianini (Italia-Honda) +0.595

7° Sasaki (Giappone-Honda) +0.609

8° Fenati (Italia-Honda) +0.661

9° Danilo (Francia-Honda) +0.839

10° Bendsneyder (Olanda-Ktm) +0.868

davide.brufani@oasport.it