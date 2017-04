Moto3: Canet davanti a Fenati nelle prime libere

Il terzo appuntamento stagionale del Mondiale Moto3 ad Austin, in Texas, si apre con il primato di Aron Canet (Estrella Galicia 0,0) che fa segnare il tempo di 2:16.820 s nelle prime prove libere. Dietro lo spagnolo bene gli italiani con Romano Fenati su Honda secondo a 1.100 dall'iberico. Terzo tempo per Enea Bastianini (Estrella Galicia 0,0) a 1.403. Joan Mir, leader iridato del team Leopard Racing è quarto davanti a Juanfran Guevara (RBA Racing) ancora una volta veloce in prova così come il compagno di squadra Gabriel Rodrigo, settimo. Bene anche Nicolò Bulega, autore del sesto tempo.