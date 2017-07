Moto3: Martin operato con successo a Barcellona

Barcellona (Spagna), 4 lug. (LaPresse) - A seguito dell’incidente occorso a Jorge Martin nelle seconde libere del Gran Premio di Germania classe Moto3 lo scorso venerdì, lo spagnolo è stato operato nella serata di ieri (lunedì 3 luglio) dal dottor Ginebreda presso la clinica Dexeus di Barcellona. Nell’operazione, durata circa 3 ore, si è intervenuto sulla frattura alla caviglia destra (malleolo tibiale) nella quale sono state inserite due viti. I legamenti della caviglia, seppur lesionati, non presentavano rotture complete, anche se durante l’intervento è stata rilevata un’ulteriore rottura al calcagno. Proprio dovuto a quest’ultima, il recupero potrebbe essere più lento di quanto si sperasse anche se ancora non sono certe le tempistiche per il rientro del pilota spagnolo. Martin rimarrà ora ricoverato alla Clinica Dexeus di Barcellona fino a giovedì 6 e il 17 dello stesso mese ci sarà un primo controllo dell’evoluzione della caviglia.