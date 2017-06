MotoGp, Catalunya: Folger il più veloce nel warm up, Rossi settimo

Jonas Folger su Yamaha Tech 3 ha fatto segnare il miglior tempo nel warm up del Gran Premio di Catalunya valido per il Mondiale della MotoGp. Con 1.45.004, il tedesco ha preceduto l'inglese Scott Redding su Ducati Pramac di 0.445 e lo spagnolo Aleix Espargaro su Aprilia a 0.533. Sesto miglior tempo per Andrea Dovizioso su Ducati, a 0.828. Settimo Valentino Rossi su Yamaha ufficiale a 0.835, ottavo Danilo Petrucci su Ducati Pramac a 1.070. Chiudono la top ten Andrea Iannone nono su Suzuki a 1.084 e Marc Marquez decimo su Honda a 1.115. Solo tredicesimo Dani Pedrosa, sull'altra Honda ufficiale, che oggi scatterà dalla pole position.