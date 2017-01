MotoGp, Dovizioso: "Molto contento di questo inizio, ma c'è da lavorare"

Sepang (Malesia), 30 gen. (LaPresse) - “Sono molto contento di come è partito il 2017, abbiamo provato il nuovo set up di una moto ora sprovvista di appendici aereodinamiche e abbiamo dovuto bilanciarla". Così Andrea Dovizioso commenta con soddisfazione la prima giornata di test MotoGp a Sepang. "Sono soddisfatto perché si raggiunge una buona velocità di punta facilmente, questo ancora prima di fare tutto il lavoro con la moto nuova. Domani speriamo di trovare buone condizioni meteo perché abbiamo due giorni interi per provare tutto quello che abbiamo. Dobbiamo lavorare sul telaio e su altri particolari, vogliamo testare più cose possibili per portarci avanti”, ha aggiunto.