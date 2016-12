MotoGP Max Biaggi non sarà il personal coach di Jorge Lorenzo. Il maiorchino pensa a Casey Stoner

Il binomio Jorge Lorenzo-Max Biaggi non si presenterà in MotoGP l’anno venturo sotto l’insegna della Ducati. Il “Corsaro”, gestore del team “Max Racing Team” del Campionato Italiano Velocità di Moto3, ha infatti optato per un’attività distante dal suo fedele amico spagnolo. Le intenzioni di Biaggi sono infatti quelle di presentarsi nel 2018, con la sua squadra, nel Circus del Motomondiale, e garantire alla coppia di piloti Davide Baldini ed Alessandro Del Bianco di potersi confrontare con una realtà assai qualificata. Una scelta coraggiosa quella dell’ex campione del mondo delle 250cc e Superbike di cui Jorge ha dovuto prendere atto.

Per questo motivo, sembra ch il cinque volte iridato e la Casa di Borgo Panigale abbiano in mente di rivolgersi all’australiano Casey Stoner per ricoprire il ruolo di personal coach. Il centauro australiano, ritiratosi dal mondo delle corse nel 2012 e vincitore di due titoli di cui uno con la Rossa nel 2007 (unico a riuscirci), ha svolto nell’ultima annata mansioni da collaudatore. Un mutamento, pertanto, non così drastico che potrebbe essere funzionale all’apprendistato di Lorenzo con la nuova realtà ducatista.

giandomenico.tiseo@oasport.it