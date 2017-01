MotoGP, Test Sepang 2017: Iannone davanti, Valentino Rossi 4°, Lorenzo e Marquez più indietro

Dopo una mattinata che ha visto ben pochi piloti in pista per le condizioni umide dell’asfalto nel pomeriggio i centauri del Mondiale di MotoGP si sono esibiti sul circuito di Sepang (Malesia) per la seconda giornata dei test. Quest’oggi a sorprendere tutti è stato Andrea Iannone, “The Maniac” che sulla Suzuki ha staccato il miglior tempo in 1’59″452, probabilmente provando le gomme morbide di Michelin. Il pilota di Vasto ha fatto meglio di un Maverick Vinales distante 406 millesimi di secondo ed ancora in grande evidenza nel corso di questa sessione. Il nuovo acquisto della Yamaha è stato più veloce di Alvaro Bautista (Ducati) e del teammate Valentino Rossi, distante +0″802 dalla vetta, soffermatosi per lo più su prove comparative, valutando anche l’efficienza della doppia carena sulla sua M1, dopo che aveva fatto il suo debutto ieri con il collaudatore Nozane. Una prova più che discreta per il nove volte campione del mondo che continua nella ricerca del miglio set-up con la nuova creatura di Iwata.

In quinta piazza un convincente Johann Zarco che, in sella alla Yamaha del Team Tech3, si è fermato a +0″891 davanti ad Hector Barbera ed Andrea Dovizioso, ancora una volta a precedere il compagno di squadra Jorge Lorenzo. Ancora lontano dalla vetta, il maiorchino, in miglioramento rispetto a ieri e quantomeno più vicino ai riscontri cronometri del Dovi. Problematiche tecniche invece per Marc Marquez, decimo a +1″079, rimasto fermo alla curva 12 per un guasto alla sua Honda.

Da segnalare, alle ore 17:00 locali, caduta di Tito Rabat (Honda Marc VDS) alla curva 7 e sospensione delle prove. Il pilota è stato portato all‘ospedale di Putraiaya per esami più approfonditi.

ORDINE DEI TEMPI TEST SEPANG 2017 – DAY-2

POS # RIDER NAME GAP 1 29 A. IANNONE 1:59.452 2 25 M. VIÑALES +0.407 3 19 A. BAUTISTA +0.767 4 46 V. ROSSI +0.802 5 5 J. ZARCO +0.891 6 8 H. BARBERA +0.899 7 4 A. DOVIZIOSO +0.989 8 99 J. LORENZO +1.032 9 94 J. FOLGER +1.043 10 93 M. MARQUEZ +1.079 11 41 A. ESPARGARO +1.157 12 35 C. CRUTCHLOW +1.240 13 42 A. RINS +1.425 14 26 D. PEDROSA +1.434 15 45 S. REDDING +1.520 16 17 K. ABRAHAM +1.529 17 9 D. PETRUCCI +1.672 18 76 L. BAZ +1.775 19 51 M. PIRRO +1.931 20 44 P. ESPARGARO +2.073 21 43 J. MILLER +2.105 22 22 S. LOWES +2.606 23 53 T. RABAT +2.738 24 12 T. TSUDA +2.814 25 38 B. SMITH +3.065 26 21 K. NAKASUGA +3.441 27 31 K. NOZANE +3.600 NC 27 C. STONER

