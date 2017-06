Motomondiale, intervento alla caviglia riuscito per Baldassarri

Milano, 27 giu. (LaPresse) - Lorenzo Baldasarri, in seguito all’incidente avvenuto ad Assen lo scorso week end, ha subito questa mattina l’intervento alla caviglia destra presso l’Ospedale 'Infermi' di Rimini. Il dott. Giannicola Lucidi, direttore dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia, insieme al suo staff medico, ha eseguito l’intervento di osteosintesi della frattura del malleolo interno. Lo comunica il Forward Racing Team in una nota. L’operazione, che si è svolta in anestesia peridurale ed è consistita nell’applicazione di tre viti in titanio per stabilizzare la frattura, "è riuscita". Seguiranno comunque ulteriori accertamenti per quanto concerne il trauma cranico causato dal violento impatto durante la caduta. Se i paramenti rimarranno stabili, come tutto lascia sperare, il pilota verrà dimesso nella giornata di domani.