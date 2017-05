Paura per Valentino Rossi: cade in allenamento e si procura un trauma addominale e toracico

Una notizia non certo gradevole per i tifosi di Valentino Rossi. Secondo quanto riportato da gpone.com e confermato da altre testate il campione di Tavullia è stato protagonista di un incidente mentre si allenava con la moto da cross sulla pista di Cavallara, nella provincia di Pesaro e Urbino. Ricoverato al pronto soccorso dell’Ospedale di Rimini Valentino ha riportato, secondo le ultime informazioni, un trauma toracico ed addominale. Non dovrebbe essere nulla di serio ma si attendono ulteriori conferme a riguardo nelle prossime ore. Inizialmente, infatti, si paventava anche una frattura costale cosa che sembrerebbe smentita da quanto è ora noto. Il nove volte campione del mondo comunque rimarrà in osservazione per tutta la notte. Al momento Rossi è cosciente e con lui ci sono i genitori: nella mattinata di venerdì si sottoporrà ad una risonanza magnetica di controllo. Al momento, la sua presenza al Mugello può essere considerata a rischio, in attesa di ulteriori aggiornamenti.

