Presentata la nuova Honda. Marquez: "Lavoriamo sodo per vincere ancora"

La nuova creatura di Tokyo, la Honda RC213V che correrà nel Mondiale di MotoGP 2017, è stata presentata a Giacarta in presenza dei dirigenti giapponesi, del Team Principal Livio Suppo e dei piloti Marc Marquez e Dani Pedrosa. Il modello 2017 è pronto ad una nuova sfida per confermare il titolo 2016 con Marquez in sella dopo che, nella tre giorni di prove disputate a Sepang (Malesia), la moto ha mostrato qualche problema di adattamento nella gestione della potenza e dell’elettronica.

“La situazione è più o meno la stessa ogni anno – ha sottolineato il Cabronçito – Lavoriamo sodo e diamo il massimo come sempre nelle sessioni pre-stagionali per vincere poi il Mondiale“. Lo spagnolo ha concluso l’ultimo giorno di test alle spalle di Maverick Vinales, ottenendo il terzo riscontro cronometrico, nel computo generale.

Target ambiziosi anche per il compagno di squadra, Dani Pedrosa: L’obiettivo è sempre quello di lottare per il campionato e di essere davanti in ogni gara e condizione – l’auspicio dell’iberico – Soprattutto spero di essere veloce e non essere ostacolato da infortuni”.

Video - Marc Marquez sfida la Streif di Kitzbühel con la sua Honda 02:45

