Presentato il Team Sic 58 Squadra Corse: in Moto3 nel nome di Marco Simoncelli

E' stato presentato a Misano il Team Sic 58 Squadra Corse per la stagione 2017. La squadra, che esiste per volontà di Paolo Simoncelli, padre del compianto Marco, esiste già da qualche anno, ma quest'anno farà il suo debutto nel motomondiale con una coppia di piloti che prenderà parte al campionato di Moto3.

Si tratta di Tony Arbolino eTastuki Suzuki, rispettivamente di 16 e 19 anni. Arbolino fa parte della scuderia già dal 2014, mentre il giapponese è una new entry.

" Suzuki potrebbe essere stabilmente tra i primi dieci in ogni gara, da Arbolino mi aspetto grandi sorprese. "

Paolo Simoncelli è fiducioso per questo debutto, soprattutto perché questa avventura ha radici lontane.

" E' una promessa che avevo fatto a Marco. arà un modo per tornare di nuovo a correre insieme. L'idea di ricominciare con una squadra me l'aveva data Aldo Drudi, 3 anni fa. Abbiamo lavorato duro, e spero ci toglieremo delle belle soddisfazioni. "

In memoria del Sic, da marzo vedremo in pista ogni due domeniche anche le Honda intitolate a un campione indimenticato che ora non c'è più.