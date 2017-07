Romano Fenati prolunga col team Snipers, nel 2018 correrà nel mondiale Moto2

Dopo sei stagioni di carriera, vissute tutte in Moto3, Romano Fenati è finalmente arrivato al momento del salto di categoria. Il 21enne ascolano, infatti, ha firmato un contratto per passare in Moto2 a partire dal prossimo campionato. La struttura con cui approderà alla nuova classe è la medesima in cui corre attualmente, il Team Snipers, che verrà sponsorizzato nuovamente dalla Marinelli Cucine, sostegno economico fondamentale per far partire tale avventura. Ancora non è noto quale sarà il telaio scelto dalla squadra italiana, ma le trattative con Kalex sembrano essere piuttosto ben avviate. Queste le dichiarazioni del pilota marchigiano: “Il tutto è nato quasi come un gioco, ma quando abbiamo parlato con il signor Marinelli abbiamo capito che si poteva concretizzare tale idea. Siamo tutti coinvolti, e sono davvero contento ed entusiasta di poter affrontare una nuova avventura. Ovviamente, per iniziarla al meglio è fondamentale concludere positivamente il mio percorso in Moto3, a partire dalla prossima pista, Brno, che è una delle più difficili“.

davide.brufani@oasport.it