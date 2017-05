Rossi ci ha provato e ha sbagliato. Giusto tentare, ma l'errore rischia di essere decisivo

" Ci sono giorni in cui senti che puoi farcela e bisogna che ci provi, sennò non sei nemmeno in pace con stesso. Stavolta era così e ci ho provato". "

Questa è una delle frasi dette da Valentino Rossi nel post gara di Le Mans. Una sentenza, parole importanti che giustificano tutto ciò che ha combinato nell'ultimo giro. Chi cade ha sempre torto, però anche chi non ci prova e non combatte sbaglia. Valentino se lo sentiva e ci ha provato, finendo per terra.

"Pensa se non ci avessi provato"

Vi ricordate l'autobiografia del Dottore uscita ormai qualche anno fa? Ecco, il titolo casca a pennello dopo la gara francese. Col senno di poi siamo tutti bravi a parlare, ma è anche vero che non si diventa fenomeni se non si rischia nei momenti decisivi, non si vincono 9 mondiali se quando ne hai non ci provi. Dopo il disastro di Jerez il Dottore aveva trovato il setup corretto a Le Mans, il massimo sia col caldo che con la pioggia. La Yamaha ha dominato in Francia, Valentino Rossi voleva vincere e ha dato il 200%, terminando la corsa nella sabbia. Era necessario battere Viñales, era giusto tentare.

Ma, c'è sempre un ma....

Dopo tutte queste parole però è giusto analizzare in maniera obiettiva l'accaduto. La vittoria era alla portata dell'italiano, ma ha fatto un ultimo giro da incubo. Prima è andato lungo, con Viñales che è passato. Poi ha riattaccato cadendo qualche curva dopo. Il primo errore non è certo da Rossi, che nei momenti decisivi ha sempre piazzato la zampata, mentre qui sbaglia clamorosamente. Però ci può stare: avere alle spalle questo Viñales mette paura a tutti e lo sbaglio può accadere. E' la caduta successiva che non doveva succedere, uno zero nella generale che rappresenta tantissimo in chiave mondiale. Con anche Marquez out Maverick vola, sia in termini di punti che, soprattutto, di morale. Un brutto errore del Dottore, che forse avrebbe dovuto accontentarsi della piazza d'onore. Invece si ritrova terzo in classifica piloti dietro anche a Pedrosa. Vince chi cade di meno, chi riesce a dare continuità di risultati. Chi sbaglia paga.

Quella caduta decisiva

" È stato un grande peccato, perché per la mia squadra è stato il miglior weekend della stagione, dove ero più competitivo in pista, anche sul bagnato, ma soprattutto in gara. Di sicuro per me avrebbe potuto essere il miglior risultato della stagione. Era davvero la gara perfetta. È stato difficile con Maverick, ero molto forte, pensavo di essere a cinque curve dalla vittoria e invece ho sbagliato. "

Il Dottore, tra l'altro, non ci ha minimamente abituato a cadute decisive. c'è stato il crash del Mugello 2010, importante anche per la sua carriera, dato che ci ha rimesso una gamba. E' finito a terra anche in molte altre occasioni, ma raramente erano state così rumorose, soprattutto avvenute all'ultimo giro. La vera e unica caduta decisiva della carriera è successa a Valencia 2006, con in ballo il titolo mondiale. Un incidente inaspettato, col titolo finito nelle mani incredule di Nicky Hayden. Qui non siamo all'ultima corsa dell'anno, ma è sicuramente una occasione buttata. Un piccolo pezzo di mondiale vola in Spagna. Ora si va al Mugello, che diventa ancor più fondamentale. Il Dottore naturalmente venderà cara la pelle, ma questo Viñales fa sempre più paura.