Rossi: "Farmi smettere? Nessun avversario ci è riuscito. Quando accadrà, spero di reagire bene"

22, il numero delle stagioni che ha vissuto in sella ad una moto. 38, gli anni che dichiara la sua carta d’identità. 9, i moto mondiali vinti. Quella che scatterà a marzo in Qatar, per Valentino Rossi sarà di fatto la sua 22esima stagione iridata della quale nulla si può dare già adesso per scontato.

Dopo il decimo titolo sfiorato nel 2015, Vale riparte con la grinta e la consapevolezza che i 38 anni all’anagrafe non contano nulla se testa, gambe e mani sono conscie di sapere ancora pilotare una moto. Perché è questo il dubbio che ogni anno, come racconta alla Gazzetta dello Sport, ad ogni inizio stagione, una domanda affligge Valentino: “Saprò ancora guidare una moto?”. Poi il dubbio passa, col tempo che lenisce e col talento che insegna che il Dottore ha ancora tanto da dire alla MotoGP.

" In tutti i piloti c’è il dubbio di non sapere più andare in moto, o almeno a me succede così. Poi bisogna vedere come va la moto, quanto forte vanno gli altri...tanti dubbi prima di dell’inizio ma è energia positiva, serve a non rilassarsi troppo "

Va bene prendersi delle pause, soprattutto quando la stagione finisce, per ammortizzare lo stress delle gare e di tutto che alle gare gira intorno.

" La fatica sono i viaggi, gli aeroporti, i fusi orari, molto anche i tifosi. Nel weekend di gara devi trovare il tempo e soprattutto le energie per fare foto, gli autografi anche nei momenti di fretta in cui dovresti fare altro "

Tanta fatica che del resto corrisponde a tante vittorie, tanti tifosi e tanti avversari. Tra Lorenzo in Ducati e il giovane Maverick Vinales, Valentino si sbilancia e commenta i test dei due piloti: “Sono forti. Vinales è andato subito fortissimo. Speriamo non sia un problema”.

Un problema, sì ma non determinante né per la stagione né per la carriera. Rossi non teme nessuno e dopo tutto non l’ha mai fatto.

" Ho avuto avversari fortissimi e non mi ha mai fatto smettere nessuno, quindi...non succederà ora "

E se a fine stagione arrivasse il momento di dire basta? Valentino non se ne preoccupa nell’immediato perché c’è ancora tanto da fare e tanto da dire in pista.

" Quando smetterò mi mancherà una cosa molto importante e spero di reagire bene. Sicuramente non sarà rimpiazzabile, dovrò cercare cose diverse. Fortunatamente sono abbastanza lontano dall’essere depresso come carattere "