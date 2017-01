Rossi inaugura i test invernali con un nuovo casco “di stagione”: Tavulla innevata

Nonostante le temperature torride di Sepang, il nuovo casco AGV Pista GP R di Valentino Rossi mostra elementi prettamente invernali. Costruito come una “palla di neve”, il casco rende omaggio al paese natale del Dottore, mostrando la miniatura del suggestivo paesaggio notturno di Tavullia innevata, racchiusa in una sfera di cristallo. Sul lato sinistro della visiera, i cartelli stradali della città di origine e del limite di velocità, che, non a caso, è di 46 km/h.

Sulla parte frontale del casco, nelle vicinanze del municipio e del muro dove si spiega lo striscione dell’Ocial Fan Club, spicca lo scudetto tricolore del logo AGV, un elemento distintivo che da più di 20 anni aanca Valentino nella sua incredibile carriera.

Sulla mentoniera, l’immancabile numero di battaglia 46 giallo-fluo si intreccia con la base di legno dello “snow globe”, la quale cinge la testa fino allo spoiler Biplano del nove-volte Campione del Mondo.