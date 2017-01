Rossi: “Nel mio futuro vedo la 24 Ore di Le Mans e la Dakar”

Il contratto di Valentino Rossi con la Yamaha scadrà al termine della stagione 2018: il Dottore avrà 39 anni e 23 stagioni trascorse in sella a una moto, ma l’idea di abbandonare completamente il mondo dei motori è assolutamente fuori discorso. Come riportato dal portale motorsport.com, Rossi sta già coltivando due progetti per proseguire la carriera una volta salutata la MotoGp: partecipare alla 24 Ore di Le Mans (quello più fattibile) e tentare anche un’avventura tra i deserti del Sudamerica nella Dakar.

" Uno dei miei obiettivi per il futuro è correre la Dakar, ma è una gara molto difficile e bisogna essere molto preparati. Ad ogni modo, la farei in macchina, perché in moto è troppo pericoloso. La mia priorità, però, è correre la 24 Ore di Le Mans, perché mi sento molto più a mio agio sull’asfalto. "

Rossi è tornato a parlare anche della chance avuta per cimentarsi con la Formula1: nel 2006 fece un test al volante della Ferrari timbrando un tempo strepitoso per essere alle prime armi, ma la possibilità più volte ventilata di un passaggio dalla MotoGp all’ex-circus di Bernie Ecclestone non si è mai concretizzata.

" La Formula1 mi piace. In passato, c’è stato un momento in cui ho pensato: ‘Vediamo che cosa succede’. Ho fatto dei test, ma sono arrivato alla conclusione che non ero pronto per lasciare la MotoGp. Alla fine, ho preso la decisione giusta: ho vinto altri due titoli dopo il 2006, disputando grandi gare e combattendo belle battaglie. Non ho nessun rimpianto. "