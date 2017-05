Rossi: "Non sono abbastanza veloce, c'è ancora lavoro da fare"

"Ho difficoltà soprattutto sul bagnato, dove l'anno scorso invece eravamo molto veloci". Così Valentino Rossi commenta ai microfoni di Sky Sport la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Spagna valido per il Mondiale della MotoGp. "Nel pomeriggio l'asfalto era molto particolare, perché era ancora un po' bagnato in alcuni punti. Comunque anche sull'asciutto non sono abbastanza veloce, quindi c'è del lavoro da fare", ha aggiunto il Dottore. Parlando delle gomme soft, Rossi ha concluso: "Nel finale ho tolto un secondo e mezzo, è vero, ma l'hanno tolto anche gli altri".

"Già ad Austin abbiamo visto una crescita importante, a Jerez ne abbiamo avuto la conferma. Siamo tutti abbastanza contenti, fiduciosi per il feeling finalmente trovato con la moto". Così Jorge Lorenzo, pilota della Ducati. "Il passo gara? Abbiamo ancora un motore piuttosto nervoso, questo è un problema grave su cui stiamo lavorando. Sarà difficile - ha aggiunto lo spagnolo - ma questa è la moto che abbiamo e dobbiamo cercare di fare il massimo, terminando la gara come prima Ducati".

"Nel 2016 i nostri punti di forza erano la staccata e la moto con poco grip, qui abbiamo perso su entrambi i fronti. Abbiamo guadagnato in velocità in curva e, come ad Austin, anche qui sembra che siamo più vicini agli altri", questo il commento di Marc Marquez . "Pare che ora la moto sia più stabile in staccata, in generale, ma quando spingi tende a scomporsi. Sul bagnato è una bella moto - ha aggiunto il campione del Monco - maneggevole e con grip, ma non hai bisogno di sfruttare tutta la coppia in uscita di curva. Per le condizioni ad Jerez il punto importante sarà il comportamento dell'anteriore".