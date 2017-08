Rossi: "Posizione finale non esaltante, ma il feeling non è così male"

Rossi sul disastro Yamaha

" Sono stato in grado di guidare bene, ho chiuso la sessione come quinto, con buone sensazioni e nelle prime cinque posizioni. Nel pomeriggio in condizioni miste è stato leggermente più difficoltoso. Credo che non sia andata così male; è vero, sono arretrato ma non ho montato le gomme soft. Ho avuto un problema con la prima moto e, quando sono ripartito in sella alla seconda, ho preferito continuare con le mescole medie. La mia posizione finale non è il massimo ma se avessi messo le morbide avrei sicuramente fatto meglio. È solo il primo giorno ma dobbiamo lavorare, specialmente sul bilanciamento della moto che non è ancora ok, il feeling però non è così male. "

Marquez: "Siamo costanti sul bagnato"

"Sono abbastanza contento della giornata". Così Marc Marquez ha commentato al termine delle prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca. Il campione del mondo in carica, e attualmente leader del Mondiale, ha messo a referto il decimo miglior tempo delle prime libere, divise tra il bagnato della mattina e l’asciutto della FP2. "Questa mattina sul bagnato siamo stati costanti e mi sono sentito a mio agio", ha analizzato lo spagnolo della Honda. "Una cosa importante in caso di pioggia durante la gara", ha proseguito Marquez. "Nel pomeriggio il grip non era ottimale se lo paragono a quello dei passati test su questa pista. Abbiamo provato configurazioni diverse del telaio ma domani - ha informato lo spagnolo - torneremo a quella usata nelle precedenti prove che ci ha permesso di mantenere un buon ritmo. Abbiamo usato una nuova carenatura e mi sono trovato bene”.

Dovizioso ottimista

"È stata una buona giornata. Questa mattina sul bagnato abbiamo fatto dei paragoni tra le mescole medie e soft in modo da avere delle utili informazioni in caso di pioggia nei giorni a venire. Sappiamo che nel pomeriggio, con le slick molti non hanno messo le gomme morbide. Siamo comunque veloci e riusciamo a tenere un ritmo costante, sono ottimista". Questa l'analisi di Andrea Dovizioso dopo le prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca. Il romagnolo del Ducati Team ha messo a referto il miglior tempo nella seconda sessione di libere svoltasi, al contrario della mattinata, sull?asciutto. "Oggi pomeriggio siamo riusciti a provare del materiale nuovo. Da domani possiamo lavorare sui dettagli e sembra che sarà un giorno totalmente asciutto", ha proseguito Dovizioso. "Importante partire così veloci perché le Honda hanno fatto il test qui poco tempo fa."