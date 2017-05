Rossi, Viñales, Marquez, Pedrosa: sfida a 4 per il titolo, il borsino di un mondiale indecifrabile

Mondiale pazzo ed indecifrabile. E’ questa la considerazione che si può fare dopo la prima gara europea di questa MotoGP 2017. Jerez de la Frontera avrebbe dovuto schiarire le idee un po’ a tutti riguardo ai valori delle moto in pista e dei piloti in grado di concorrere per il titolo iridato invece non ha fatto altro che incasinare lo scenario. Già, perché ha rilanciato le ambizioni di un magnifico Pedrosa, mai apparso così convinto di poter dare la paga al compagno di squadra Marquez come in questo weekend e zitto, zitto entrato nel lotto dei contendenti per la corona iridata, confermato il brillante stato di forma delle Honda (che solo in Qatar ed Argentina apparivano in crisi nerissima) e squarciato le certezze del team ufficiale Yamaha.

Viñales e Rossi hanno preso una sonora lezione non solo da Honda e Ducati ma pure dalle M1 clienti del team Tech 3 e hanno chiuso rispettivamente a 23” e 38” di distacco da Pedrosa, un margine ampio ed assolutamente anomalo se pensiamo soprattutto perché giunto su una pista che storicamente ha regalato solo gioie alla casa di Iwata. Prima di domenica per trovare una Yamaha giù dal podio a Jerez bisognava risalire addirittura alla stagione 2006, lo scorso anno poi era arrivato addirittura l’en plein con Rossi e Lorenzo che, in condizioni ambientali e di temperatura dell’asfalto pressoché identiche (40° nel 2016, 41° nel 2017), dominarono la gara giungendo al traguardo in prima e seconda posizione davanti all’accoppiata di Honda ufficiali, staccate di svariati secondi.

Alla vigilia di questa tre giorni una debacle di tali proporzioni era impossibile da pronosticare ed invece è accaduta e la sensazione, anche di Valentino Rossi, è che ci dovremo abituare a questi colpi di scena…:

" Ogni gara è una storia diversa e sarà così per tutto il campionato. Qui la situazione cambia di ora in ora, altro che di anno in anno. Le prossime due gare, Le Mans e Mugello, saranno molto importanti per capire se questi problemi sono davvero stati episodici oppure no. Ma bisogna migliorare già dai test di lunedì… "

Quattro piloti in 10 punti e il punteggio del leader mai stato così basso

Spulciando la classifica generale troviamo 4 piloti in 10 punti (Rossi 62, Vinales 60, Marquez 58 e Pedrosa 52), l’ultima volta che dopo quattro gare avevamo avuto una graduatoria così equilibrata era stato nel 2009 quando dopo i primi 4 GP Lorenzo, Stoner, Rossi e Pedrosa erano separati da appena 9 lunghezze (Lorenzo 66, Rossi e Stoner 65, Pedrosa 57). I 62 punti di Rossi sono anche il punteggio più basso di un leader dopo 4 GP nella storia del campionato MotoGP: un altro dato che certifica la stranezza di questo intellegibile mondiale di cui proviamo a fare un piccolo borsino.

I punti del leader della classifica generale dopo 4 GP (dal 2003 anno di nascita della MotoGP)

2003 Valentino Rossi (90) 2004 Sete Gibernau (86) 2005 Valentino Rossi (95) 2006 Nicky Hayden (72) 2007 Casey Stoner (86) 2008 Dani Pedrosa (81) 2009 Jorge Lorenzo (66) 2010 Jorge Lorenzo (90) 2011 Jorge Lorenzo (78) 2012 Jorge Lorenzo (90) 2013 Dani Pedrosa (83) 2014 Marc Marquez (100) 2015 Valentino Rossi (82) 2016 Marc Marquez (82) 2017 Valentino Rossi (62)

Valentino Rossi (62 punti, 0 vittorie)

Cosa va: Senza aver ancora vinto una gara e dopo uno dei Gran Premi più storti dal ritorno in Yamaha (per trovare il Dottore fuori dalla top 9 bisogna risalire al 19 maggio 2013 quando a Le Mans giunse 12° al traguardo) Valentino è ancora leader del mondiale. Rispetto al 2016 Valentino può vantare 4 punti in più e non ha nessun avversario da inseguire. I prossimi GP si corrono su piste a lui congeniali e dove ha spesso piazzato l’acuto. Inoltre la ripresa della Ducati e di Lorenzo potrebbe rivelarsi un bel vantaggio, perché può incendiare la contesa e togliere punti a possibili contendenti.

Cosa non va: Il feeling con la moto è ancora troppo ondivago. Se dopo l’Argentina e dopo Austin, Rossi aveva dichiarato di aver capito come far andare veloce la Yamaha da subito per concentrarsi sulla scelta delle gomme e la strategia di gara ad Jerez la sua M1 è tornata ad essere un enorme punto interrogativo. In tre gare su quattro Vinales è giunto davanti al traguardo, un segnale preoccupante.

I precedenti a Le Mans: Tre vittorie (l’ultima nel 2008), 9 podi (sempre 2° classificato dal 2014 ad oggi)

Maverick Viñales (60 punti, 2 vittorie)

2017, Maverick Viñales, Yamaha, LaPresseLaPresse

Cosa va: E’ il pilota con più successi e sembra guidi la Yamaha da un’eternità. Quando le gomme funzionano, come nel warm up di domenica, il suo ritmo è spaventoso e inesorabile su ogni tipo di tracciato. Il sesto posto ottenuto con una moto che non sterzava è sintomo di maturità e gli ha permesso di rosicchiare qualche punticino al compagno di squadra.

Cosa non va: Il feeling con l’anteriore. Per il suo stile di guida, Maverick ha bisogno di avere fiducia sul davanti. Nelle ultime due settimane questa confidenza sembra essere sparita e nel mirino, velatamente è finita la Michelin: “Non dico niente sulle gomme, per evitare di ricevere un’altra email, come mi è successo dopo Austin quando parlai di un pneumatico difettoso. Non capisco, però, come nel warm up la gomma funzionasse perfettamente e in gara no…”.

Precedenti a Le Mans: 2 vittorie (2011 in 125, 2013 in Moto3), 1 podio in MotoGP (2016)

Marc Marquez (58 punti, 1 vittoria)

Cosa va: Pur totalizzando 24 punti in meno rispetto alla passata stagione ha recuperato di gran lunga dal pesante zero in Argentina ed appare il pretendente più serio alla vittoria del mondiale. Memore dell’errore di Termas, dopo aver stravinto ad Austin, ieri ha rivestito i panni del ragioniere accontentandosi (giustamente) del secondo posto a Jerez senza prendersi inutili rischi. La Honda con la nuova elettronica appare più performante e dolce da gestire e la sensazione è che alla fine della fiera se la sua Honda continuerà ad andare così veloce, il titolo potrà perderlo solamente lui.

Cosa non va: Apparentemente nulla sembra andare male. Volendo un po’ forzare potremmo mettere l’accento sulla forma di Pedrosa. Dani sembra tornato ad essere quello del 2013, che si giocò fino al penultimo GP il titolo iridato proprio con Marquez. In certe situazioni il piccolo grande uomo di Sabadell sembra addirittura adattarsi meglio alla nuova RC213V e chissà che a lungo andare possa tramutarsi in un problema.

I precedenti a Le Mans: 2 vittorie (2011 Moto2, 2014 MotoGP), 2 podi (2010 in 125, 2013 in MotoGP). Risultato nel 2016: 13° posto.

Dani Pedrosa (52 punti, 1 vittoria)

2017, Dani Pedrosa, MotoGp, LaPresseLaPresse

Cosa va: Il morale e il feeling con la RC213V. La ventata di cambiamenti all’interno del box (nuovo capotecnico e nuovi meccanici) e l’aiuto di Sete Gibernau, in qualità di coach, hanno ridato entusiasmo e motivazioni a uno dei talenti più puri della categoria, uno che non può ancora fregiarsi di un titolo iridato della classe regina solo perché limitato da una sterminata serie di infortuni e cadute. Dopo il podio di Austin a Jerez ha tiranneggiato facendo abbassare la cresta anche allo scomodo compagno di squadra. Nessuno si aspettava di vederlo a 10 punti dalla leadership e soprattutto così a proprio agio su una Honda che fino a pochi mesi fa appariva “Marquezcentrica”. Nessuno si aspetta grandi cose da lui e ciò gli permette di lavorare lontano dalle pressioni… Occhio.

Cosa non va: Per giocarsi il titolo e provare a vincerlo serve costanza. Vedremo se Dani riuscirà ad allungare questa striscia di podi o se questo doppio podio rimarrà un unicum nella sua stagione.

I precedenti a Le Mans: 4 vittorie (1 in MotoGP nel 2012), 6 podi (3 in MotoGP). Risultato nel 2016: 4° posto.