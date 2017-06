Rossi: "Yamaha difficile da guidare, vorrei ritrovare il feeling del 2016"

"Mi rendo conto che non è mai piacevole tornare indietro, ma dobbiamo ritrovare il feeling del 2016. I punto forti della Yamaha sono sempre stati l'ingresso e l'uscita dalla curva, anche la mia. Nel 2017 abbiamo perso quella forza".

Così Valentino Rossi al sito francese www.paddock.com torna a parlare in vista del Gran Premio di Olanda ad Assen. "Spero di ritrovare le stesse sensazione dello scorso anno in curva per essere più competitiva e con meno sforzo", ha aggiunto il Dottore. "Fin dal primo test con la moto del 2017, ho sentito che era più difficile da guidare. Faccio più fatica in curva e questo tende a stressare gli pneumatici", ha concluso Rossi.