Si aggravano le condizioni di Angel Nieto: si teme per la sua vita

si aggravano le condizioni di salute di Angel Nieto, ex pilota del motomondiale che ha avuto qualche giorno fa un incidente a Ibiza mentre era alla guida di un quad. L'ex campione del mondo, che era stato operato per oltre due ore alla testa al suo arrivo in ospedale dopo un violento trauma cranico, era stato poi posto in coma farmacologico e le sue condizioni sembravano in miglioramento.

I medici avevano quindi deciso di risvegliarlo, quando un improvviso edema cerebrale ha bloccato tutta la procedura di uscita dal coma e ha richiesto un nuovo intervento chirurgico: una craniotomia decompressiva d'urgenza per contrastare l'innalzamento improvviso della pressione intracranica. Inoltre il figlio Pablo, che avrebbe dovuto presenziare a Brno a una conferenza stampa per comunicare dettagliatamente lo stato di salute del padre, ha annullato l'incontro con i media e non è nemmeno partito per la Repubblica Ceca, preferendo restare nelle Baleari accanto al padre.

"La situazione è molto grave: eravamo speranzosi, ma tutto è cambiato di colpo", dicono ai media spagnoli i figli Gelete e Pablo, ma anche il bollettino medico non è confortante, come riporta il Periodico de Ibiza.

" Il paziente non sta rispondendo in maniera soddisfacente all'intervento né al resto della terapia farmacologica intrapresa dall'alba di questa mattina. La prognosi è molto grave e si teme per la sua vita. "

Non ci resta che aspettare e sperare, visto che comunque esiste ancora qualche possibilità che Nieto si riprenda.