Stoner: "Ducati competitiva, ma Lorenzo avrà bisogno di tempo"

Brutta notizia per i nostalgici ducatisti sul fronte Casey Stoner. Dopo aver lasciato tutti a bocca aperta, stampando il miglior tempo della prima giornata di test in sella alla Ducati, il due volte iridato del 2007 e 2011 ha ribadito la sua ferma intenzione di non tornare a far parte del Circus delle due ruote : “Non ho nessuna gara in programma“, le parole di Casey su Sky che non lasciano alcun dubbio sulla ferma convinzione di restare a guardare.

Il programma del centauro australiano prevede il ritorno in pista nel day-3 per provare componenti ulteriori sulla Desmosedici 2017. Uno Stoner che potrebbe tornare a “bastonare” tutti sul tracciato di Sepang (Malesia) con gli avversari quasi sollevati dal non vedere il fenomeno “aussie” in sella a partire dal 26 marzo in Qatar. Del resto la capacità di adattamento, nonostante un periodo di inattività, è sempre stata una delle massime prerogative del “Canguro mannaro” e potremmo averne un saggio nell’ultimo giorno.

Australiano che rappresenta la storia recente del marchio ducatista, come il titolo 2007 (unico della Casa italiana nella classe regina) dimostra. Una Rossa che nel corso del tempo ha cercato di migliorare e minimizzare il più possibile le proprie criticità: Siamo assai competitivi, direi che si può puntare a vincere più gare, ma per il Mondiale non so cosa dire, dipende da tanti fattori”, ammette Casey.

Il centauro oceanico ha poi analizzato le difficoltà di Jorge Lorenzo nell’adattarsi ad un modello così diverso da quello provato negli anni in Yamaha dichiarando che: “Jorge ha solo bisogno di più tempo. Ci sono piloti che si adattano velocemente, altri che impiegano più tempo. Non sono affatto preoccupato, credo che Lorenzo sarà pronto per la prima gara”.