Stoner il più veloce nella prima giornata di test a Sepang: Rossi 8° precede Marquez. Lorenzo 15°

Mentre Jorge Lorenzo continua a macinare chilometri e ad imparare a conoscere la propria Desmosedici, focalizzandosi più sulle regolazioni d’assetto che sui tempi sul giro, Ducati si gode il rendimento del collaudatore di lusso Casey Stoner e di Andrea Dovizioso che chiudono al comando la prima giornata di test invernali sul tracciato malese di Sepang. In una sessione per la prima metà asciutta e poi condizionata dalla pioggia, che ha impedito ai piloti di migliorare i tempi nel pomeriggio, il tester della casa di Borgo Panigale stampa un ottimo 1’59”681 prendendosi il lusso di precedere di 115 millesimi Dovizioso, che però a differenza di Stoner ha fatto segnare il proprio best lap con una morbida al posteriore.

Alle spalle della coppia ducatista troviamo Maverick Vinales, che come a Valencia si conferma la più veloce Yamaha in pista. Lo spagnolo si piazza a 447 millesimi da Stoner, precedendo di appena 6 millesimi la Ducati clienti di Bautista e la Suzuki di Iannone: autore di un buon quinto tempo con la Suzuki GSX-RR. Un brutto mal di testa, omaggio di un principio di sinusite, ha invece condizionato il lavoro di Valentino Rossi che ha chiuso con l’ottavo tempo a 1” da Stoner. Letargico anche il campione del mondo in carica Marc Marquez, 9° mentre peggio va a Lorenzo che è solo 15esimo a 1”882 millesimi da Stoner.