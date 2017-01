Svelata la nuova Ducati Desmosedici 2017. Jorge Lorenzo: "Sono qui per vincere il titolo"

La nuova era della Ducati è ufficialmente iniziata e per l’occasione la casa di Borgo Panigale si libera di tutti gli alibi e di tutte le scuse. In occasione della presentazione della Ducati Desmosedici GP17 e della prima uscita ufficiale di Jorge Lorenzo in rosso, Gigi Dall’Igna ingegnere e GM di Ducati Corse getta la maschera e fa chiaramente intendere che l’obiettivo stagionale sarà quello di vincere il titolo.

" Non abbiamo più scuse, abbiamo preso Jorge Lorenzo per far capire fuori e dentro che la mentalità deve essere proiettata su un unico obiettivo, vincere il titolo mondiale. Sappiamo che gli avversari sono fortissimi come moto e piloti, ma noi ci vogliamo provare "

Lorenzo: "Mi sento in famiglia, sorpreso dalla guidabilità: qui per vincere"

In attesa di vedere quale sarà il rendimento in pista e i miglioramenti si è già intuito come Lorenzo si senta già di casa a Borgo Panigale. Sorridente quasi emozionato, il numero 99 ha mostrato un entusiasmo contagioso ringraziando tutti i ducatisti e i membri dell’azienda per l’accoglienza…

" E’ un giorno speciale per me e confesso di essere molto emozionato perché non mi aspettavo questo amore dei ducatisti e di tutti i lavoratori di questa grande marca. Mi sento veramente parte di una famiglia. Per me che negli ultimi 9 anni ho guidato solo la Yamaha è stato uno shock salire la prima volta sulla Ducati, mi ha impressionato la guidabilità: non è una moto nervosa ma è docile e mi ha colpito la grande stabilità oltre al motore. Quando sono sceso a Valencia avevo un grande sorriso sotto la visiera del casco. La missione del 2017? Quando uno ha avuto la fortuna di essere campione del mondo, l’obiettivo è ripetersi. Sappiamo sarà dura però ce la possiamo fare perché abbiamo il talento, l'esperienza, la fantasia per fare grandi cose. Ho ricevuto tanto affetto e questo mi dà tanta carica per diventare più forte e fare insieme lo step necessario per centrare il titolo. "

Andrea Dovizioso: Orgoglioso di avere Lorenzo qui

Molto carico anche Andrea Dovizioso, che dopo essere tornato a vincere un GP proverà a fare un altro step…

" Abbiamo finito la scorsa stagione davvero bene partiamo veramente carichi, avremo ancora aggiornamenti a Valencia. Il feeling è buono e i primi dettagli si vedono solo in pista. Lorenzo? Eravamo giovani quando ci siamo conosciuti, eravamo piccoli e piangevamo quando non vincevamo… Ora sono contento del suo arrivo, è un onore e una sfida poter competere ed interfacciarmi con un pilota così forte, pluricampione del mondo. Ci darà una grande mano per crescere e fare quell’ulteriore miglioramento per competere ai massimi livelli. "

Domenicali: "Vogliamo riportare il titolo in Italia"

Molto ottimista anche l'amministratore delegato Claudio Domenicali:

" "Abbiamo cuore italiano e mente tedesca per offrire ai nostri fan splendide moto e un grande spettacolo in MotoGP. L'ultimo Mondiale è stato vinto nel 2007 e nel 2013 facevamo fatica. Ora, grazie anche all'arrivo di Gigi Dall'Igna, siamo andati costantemente in lotta per il podio, e nel 2016 abbiamo vinto due volte. Se uniamo la solidità dell'azienda e i risultati sportivi in crescita, siamo orientati a riportare il titolo in Italia. Non siamo i favoriti, ma siamo appassionati, determinati e con fiato da passisti per un obiettivo che è chiaro, sfidante e appassionante ma che l'Italia si merita". "