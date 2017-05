Test Jerez: Viñales si ritrova e chiude davanti a Marquez. Valentino Rossi in difficoltà solo 21°

La giornata odierna di test della MotoGp, in programma sul tracciato di Jerez, teatro del Gran Premio disputato nella giornata di ieri, era attesa a maggior ragione dopo la corsa, che ha fatto segnare un importante degrado degli pneumatici. In particolare, a soffrirne solo stati gli ufficiali Yamaha, Maverick Viñales e Valentino Rossi, e da loro in primis erano attese risposte positive, che dessero l’idea di qualche segnale di ripresa dopo la difficilissima domenica vissuta. E il 22enne spagnolo non ha deluso le attese, chiudendo in prima posizione la sessione con il tempo di 1:38.635, precedendo per appena due millesimi il connazionale Marc Marquez e di poco meno di un decimo Dani Pedrosa, alfieri del team Honda Hrc dominatore della gara iberica.

Per Viñales, come del resto anche per il proprio compagno di team, oltre alla prova della famigerata gomma anteriore “070” portata dalla Michelin, che ricalca lo pneumatico utilizzato per gran parte della stagione 2016, avente costruzione più rigida e meno morbida dell’attuale, vi è stato da lavorare su una nuova soluzione di telaio messa a disposizione da Yamaha, concentrandosi su di essa già a partire dalla tarda mattinata di test. A differenza di quanto accaduto per il centauro di Figueres, Rossi non è sembrato particolarmente in palla nemmeno nella giornata odierna: 21° tempo per lui (ad 1" e 8 decimi dalla vetta), figlio si di un lavoro portato avanti soprattutto con gomme usate, ma che non ha evidenziato significativi miglioramenti sul ritmo, poco costante rispetto agli standard di eccellenza che il 38enne pesarese ha saputo evidenziare a più riprese.

Marquez e Pedrosa, dal canto loro, hanno confermato l’ottimo adattamento al tracciato di Jerez, girando su tempi competitivi e, in particolare con il campione del mondo in carica, battendo su un passo molto costante con il passare dei giri, per quanto senza fare run di uscita particolarmente lunghi.

Detto di un ottimo Aleix Espargaro (Aprilia), 4° a 3 decimi, le Ducati si sono confermate anch’esse rapide su di una pista che, alla vigilia del week-end, non sembrava essere la più indicata per invertire la pericolosa china imboccata nelle due precedenti gare, ma che a conti fatti ha permesso alla casa italiana di tornare sul podio e di piazzare tre moto nella top ten. Stavolta è Andrea Dovizioso a chiudere davanti a Jorge Lorenzo, 5° e 6° rispettivamente, staccati di 3 e 4 decimi da Vinales. Il 31enne forlivese, avendo girato solo al mattino, è stato l’unico al momento interpellato sulla bontà della nuova anteriore portata dalla Michelin, dimostrandosi tuttavia sostanzialmente indifferente rispetto ad una sua eventuale futura adozione, non avendo riscontrato particolari differenze rispetto alla versione attualmente a disposizione di piloti e team.

Il vero nodo che resta ancora non sciolto, dopo la giornata di test odierna, riguarda l’effettiva o meno introduzione della “070” a stagione in corso. Al momento non sembra esserci una vera uniformità di giudizio da parte dei piloti, in un senso o nell’altro, dunque la questione rischia di inasprirsi ulteriormente nelle prossime settimane. Quel che è certo è che, per bocca dell’uomo-comunicazione della Michelin, Piero Taramasso, il gommista francese porterà nuovamente tale pneumatico in futuri test privati, e che comunque non sarebbe in grado di fornire in gara tale gomma prima del sesto round del Mondiale MotoGp 2017, in programma ad inizio Giugno in Italia, sulla pista del Mugello.

CLASSIFICA DELLA GIORNATA DI TEST JEREZ 2017 (TOP TEN)

1° Vinales (Spagna-Yamaha) 1:38.635

2° Marquez (Spagna-Honda) +0.002

3° Pedrosa (Spagna-Honda) +0.081

4° A. Espargaro (Spagna-Aprilia) +0.364

5° Dovizioso (Italia-Ducati) +0.395

6° Lorenzo (Spagna-Ducati) +0.489

7° Crutchlow (Gran Bretagna-Honda) +0.684

8° Barbera (Spagna-Ducati) +0.825

9° Zarco (Francia-Yamaha) +0.893

10° Redding (Gran Bretagna-Ducati) +0.901

davide.brufani@oasport.it