Test Montmelò: Viñales riemerge ed è dietro solo a Marquez, Rossi arranca 10° a 1"2 dal compagno

Sono Marc Marquez (Honda) e Maverick Vinales (Yamaha) i migliori dei test di Barcellona per la MotoGP. Otto ore di grande importanza sia per i tempi realizzati, sia perchè si sono svolti alle stesse temperature che ieri hanno mandato ko le Yamaha. Ottime risposte anche dalle due Yamaha Tech3 con il terzo posto di Jonas Folger e il settimo di Johann Zarco, e dalle Honda di Dani Pedrosa, quarto e Cal Crutchlow, sesto. Poco incoraggiante il decimo posto ad 1,5 secondi di distacco di Valentino Rossi che non riesce proprio a trovare il bandolo della matassa della sua M1.

I test hanno visto un inizio abbastanza tranquillo con diversi piloti che hanno pensato alla durata piuttosto che al tempo in sè. Vinales da questo punto di vista ha fatto vedere le cose migliori, girando spesso sull’1:45 basso, mentre tutti gli altri tendevano a sfiorare l’1:46. Marquez nel finale ha cercato il tempo record e l’ha trovato, andando ad abbassare la sua prestazione di oltre otto decimi ed andando a fissare un ottimo 1:44.071 che gli sarebbe valsa la seconda posizione nelle qualifiche di sabato.

Sul fronte di Valentino Rossi, in giornata ha provato i due nuovi telai portati dalla scuderia giapponese, ma le prestazioni non sono state troppo incoraggianti. Il passo è risultato costante, sull'1:46.5, ma i primi della classe rimangono ancora lontani. Preoccupa, soprattutto, la distanza nei confronti del suo compagno di team. Buone conferme per l’Aprilia di Aleix Espargaro che, dopo un’ottima Q2 sabato si conferma in quinta posizione, mentre giornata interlocutoria per le Ducati Pramac con Scott Redding e Danilo Petrucci che ha completato appena 28 giri. Male, ma non è una novità, la Suzuki con Andrea Iannone quattordicesimo a due secondi da Marquez, mentre Alex Rins e Sylvain Guintoli sono rispettivamente ultimo e penultimo a distacchi abissali.

Marquez è anche il pilota che ha concluso il maggior numero di giri, ben 81 per un totale di 377 chilometri, mentre Vinales ne ha solamente uno in meno. Al terzo posto Iannone con 78 giri, Pol Espargaro con 75 e Rossi con 71. Prossimo appuntamento il GP di Olanda di Assen tra due settimane, mentre il prossimo test della MotoGP è fissato per il 7 agosto a Brno in Repubblica Ceka.

CLASSIFICA TEST MOTOGP BARCELLONA:

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps 1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:44.071 81 / 82 2 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:44.437 0.366 0.366 80 / 81 3 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 1:44.972 0.901 0.535 25 / 42 4 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:45.003 0.932 0.031 18 / 53 5 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:45.046 0.975 0.043 21 / 48 6 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:45.296 1.225 0.250 40 / 60 7 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:45.452 1.381 0.156 22 / 33 8 REDDING, Scott OCTO Pramac Racing 1:45.565 1.494 0.113 26 / 59 9 RABAT, Tito EG 0,0 Marc VDS 1:45.582 1.511 0.017 33 / 59 10 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:45.635 1.564 0.053 59 / 71 11 PETRUCCI, Danilo OCTO Pramac Racing 1:45.863 1.792 0.228 20 / 28 12 MILLER, Jack EG 0,0 Marc VDS 1:45.897 1.826 0.034 25 / 52 13 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:46.107 2.036 0.210 22 / 75 14 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:46.130 2.059 0.023 60 / 78 15 LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini 1:46.389 2.318 0.259 41 / 43 16 KALLIO, Mika Red Bull KTM Factory Racing 1:46.405 2.334 0.016 58 / 61 17 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:46.490 2.419 0.085 61 / 62 18 GUINTOLI, Sylvain Team SUZUKI ECSTAR 1:47.055 2.984 0.565 13 / 55

