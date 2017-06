Tolto il respiratore a Biaggi, ma entrambi i polmoni sono lesionati

Max Biaggi rimane in terapia intensiva all’Ospedale San Camillo di Roma. A seguito del terribile incidente sulla pista del Sagittario a Latina il pilota ha riportato lesioni in entrambi i polmoni, ragion per cui dovrebbe restare ancora in terapia intensiva, sempre assistito amorevolmente dall’onnipresente fidanzata Bianza Atzei.

La buona notizia per il pilota è che stando alle ultime indiscrezioni nella giornata di lunedì per la prima volta ha potuto respirare autonomamente senza l’ausilio dell’ossigeno.

Malagò: "Farà la riabilitazione presso le strutture del CONI"

“Sono stato all’ospedale San Camillo a trovare Max biaggi. Sono andato a portargli i saluti del mondo dello sport. Avrà una gestione della riabilitazione che sarà un po’ lunga. La farà qui a Roma e l’istituto di medicina sportiva del Coni sarà a sua disposizione".