Valentino Rossi davanti a tutti, e nessuno ci avrebbe scommesso: il mondiale è possibile?

" La leadership del mondiale? Se me l’avessero detto non ci avrei creduto. Questa moto ha un gran potenziale: riesco ad essere veloce nella fine della gara e con le gomme usate, insieme al team, stiamo capendo come farla funzionare. Ora si torna in Europa dove ci sono tante piste che mi piacciono… Si va ad Jerez poi le Mans, Mugello, Assen: sono tutte piste ottime ma riuscire a battere Vinales e Marquez sarà dura. Però siamo contenti e ci godiamo questo risultato "

Queste frasi le ha chiaramente pronunciate Valentino Rossi al termine del Gran Premio di Austin, terzo atto della stagione 2017 della MotoGP. Una gara vinta da Marquez che, come al solito in Texas, non sbaglia un colpo. E' il primo successo stagionale del campione del mondo, arrivato in seguito alla doppietta di Viñales in Qatar e Argentina.

Chi è però in testa al mondiale dopo tre gare? Semplice: chi non ha mai vinto. Parliamo del solito, fantastico, eterno, sublime Valentino Rossi: senza dominare, senza strafare, ma soprattutto, senza pressioni, chiude il ciclo iniziale delle gare extra europee da primo della classe.

La pressione, come al solito, gioca brutti scherzi

E' un tema solito nel mondo sportivo, ma vogliamo tornarci sopra: "Senza pressioni spesso è tutto più facile". Cosa c'entra questa frase con il discorso precedente? Riavvolgiamo il nastro e lo vedremo.

Marquez - Argentina GP 2017Eurosport

Marc Marquez ha cominciato la stagione da detentore del mondiale. I non brillanti test invernali e la brutta gara in Qatar, gli hanno messo addosso molta pressione. Quella pressione che l'ha obbligato ad andare subito al 200% a Termas de Rio Hondo, per cercare di staccare un Viñales candidato al successo. Il Cabroncito è andato oltre il limite e si è ritrovato per terra, incassando uno zero importante in ottica mondiale.

Lo stesso Top Gun, dopo dei test invernali con i fiocchi e due gare iniziali da sogno, è arrivato ad Austin e per la prima volta in stagione si è ritrovato un rivale più forte e più veloce, che gli ha messo addosso tanta pressione e al giro numero 2 è finito a terra, buttando al vento la leadership del mondiale.

Tra i due litiganti, il terzo gode. Valentino ha iniziato la stagione senza grandissime aspettative, conscio di non essere al livello degli altri due big. Ma potendo correre con maggiore libertà dal punto di vista mentale è riuscito a non sbagliare mai. I due spagnoli invece si buttano giù a vicenda.

Rossi non è veloce quanto i due spagnoli. Eppure...

E' salito sul podio in tutte le gare, ma il Dottore non ha ancora vinto quest'anno. Non solo, non ci è mai andato nemmeno vicino. E' da quest'inverno che tutti parlano del duello tra Marquez e Viñales, lotta che al momento in pista non si è ancora vista, dato che quando è andato forte uno l'altro non c'è stato. Nessuno avrebbe mai scommesso nulla su Valentino, neanche lui come ha detto nell'intervista, perché Rossi in termini di prestazioni e velocità non è al livello di Viñales che, al momento, ha un feeling pazzesco con la M1. E non è nemmeno pari a Marquez quando il Cabroncito riesce a correre al 100%. Ha sempre pagato dazio da entrambi, eppure è davanti.

2017, Marc Marquez, Valentino Rossi, Austin GP, Getty ImagesGetty Images

La costanza di rendimento è la chiave di tutto

Nel motorsport spesso è la chiave di tutto. Vince chi va più forte, è vero, ma spesso vince anche chi arriva in fondo, magari facendo la formichina, o il ragioniere, pensando al mondiale invece che alla gara singola. In questo Valentino Rossi è maestro incontrastato e oggi ancora di più lo dimostra. Le primavere sulle spalle sono 38 ma ancora una volta è davanti a gente di oltre quindici anni di meno. Tre podi in tre gare, due secondi posti e un terzo. La classifica mondiale parla chiaro: dei primi sette, l'unico ad essere sempre arrivato al traguardo è lui.

PILOTA QATAR ARGENTINA AMERICA TOTALE Valentino Rossi 16 20 20 56 Maverick Viñales 25 25 0 50 Marc Marquez 13 0 25 38 Andrea Dovizioso 20 0 10 30 Cal Crutchlow 0 16 13 29 Dani Pedrosa 11 0 16 27 Johann Zarco 0 11 11 22

Cosa aspettarsi ora?

La classifica piloti sorride al Dottore, il futuro forse potrà essere ancora meglio. Il ritorno in Europa del Circus porta in dote piste favorevoli a Valentino Rossi: a Jerez l'anno scorso aveva vinto, a Le Mans, Mugello ed Assen è sempre andato bene. Insomma: le gare dove doveva subire il colpo e ingoiare bocconi amari sono finite, e Vale torna in Europa con ben 56 punti in saccoccia. Un gran bel bottino.

La Decima è veramente possibile. Ora però bisogna vincere

La statistica aiuta Rossi: è la settima volta nella classe regina che Rossi chiude sul podio tutte le prime tre gare della stagione. In ben cinque volte ha vinto il mondiale a fine anno. Le uniche due volte che non ci è riuscito sono il 2010, dove al Mugello si ruppe la gamba, e il 2015, conclusasi con il "biscottone" tra Lorenzo e Marquez. Se la stagione proseguirà senza intoppi, sognare è possibile. Certo, da adesso in poi si deve anche tornare a vincere. Marquez e Viñales hanno mostrato le prime crepe in questo 2017, ma hanno dimostrato di essere più veloci del Dottore. I circuiti che arrivano gli sono amici, Valentino deve cercare di tornare sul gradino più alto del podio, per guadagnare punti e continuare a mettere pressione sui rivali. Solo così la Decima è veramente possibile.